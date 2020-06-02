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Otomotiv yine lider!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracatı 2020 yılı mayıs ayında 9 milyar 964 milyon dolar oldu. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Geçen dönemde kimya sektörü liderlikteydi ama otomotiv sektörü bu ay liderliği geri aldı." dedi.

Sozcu.com.tr
12:47 -
Haberler Otomotiv
Otomotiv yine lider!

Mayıs ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre yüzde 40,9 düşüşle 9 milyar 964 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 8,4 düşüşle 165 milyar 732 milyon dolara ulaştı.

Mayıs ayının lideri, 1 milyar 203 milyon dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü olurken, 1 milyar 177 milyon dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler sektörü ikinci, 840 milyon 203 bin dolara ulaşan Hazır giyim sektörü üçüncü oldu.

Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre Otomotiv sektöründe yüzde 56,3, Kimyevi Maddeler sektöründe yüzde 39,1, Hazırgiyimde yüzde 48,2 oranında düşüş gerçekleşti.

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