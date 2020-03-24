Otomotivciler, İTÜ’yle doktor kalkanı yapıyor

PALANCIA'DAN DESTEK

Bunun için Renault'un İspanya Palancia fabrikasındaki arkadaşlarından bu kalkanların 3D yazıcı datalarını ve nasıl üretileceğine ilişkin bilgileri alan Hakan Doğu, tüm 3D dosyalarını Google Drive ile paylaşıp, sosyal medyada herkesin kullanımına açtı. En başından itibaren Sağlık Bakanlığı ile temas halinde olan Doğu, “Çünkü onların koordinasyonuna ihtiyacımız var” açıklamasını yaptı.

İLK ETAPTA 2500 ADET

Dün konuyla ilgili ilk güzel haberler gelmeye başladı. Hakan Doğu'nun bu girişimi sonrası İTÜ Arı Teknokent ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, doktorların test yaparken kendilerini korumak için kullandığı bu yüz kalkanlarından ilk etapta 2 bin 500 adet üretilip, bakanlığa teslim edileceği bilgisi paylaşıldı.

Hakan Doğu, OİB Başkanı Baran Çelik ve yönetim kurulu üyelerinin desteği, OİB’in sponsorluğuyla gerçekleşen bu üretimin artarak süreceğini belirterek, “İTÜ Arı Teknokent CEO’su Doç. Dr. Deniz Tuncalp ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. İspanya’dan gönderdiğimiz dizaynı geliştirerek, çok başarılı üretim yapıyorlar” dedi.

Aynı zamandan İTÜ İşletme Mühendisliği'nde doçent olan Deniz Tunçalp, yüz kalkanı üretiminin İTÜ Magnet FAB Tridi Dijital prototipleme merkezinde yapıldığını belirterek, tasarımları ise bu merkezde mühendislik hizmetlerini veren Tridi firmasının yapıp geliştirdiğini aktardı.