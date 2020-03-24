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Otomotivciler, İTÜ’yle doktor kalkanı yapıyor

Corona virüsü salgınıyla mücadele konusunda herkes elinden gelen desteği vermeye çalışıyor. Amerika ve Avrupa’da otomotiv devleri solunum cihazı ve maske üretmek için kolları sıvarken, Türkiye’de de TT Motor’un sahibi Tarhan Telli gibi birçok iş adamı kolları sıvayıp, üzerine düşeni yapıyor. Bu bağlamda Fransız Renault’un Başkan Yardımcısı Hakan Doğu sosyal medyada, “Hadi bizde yapalım. 3D yazıcısı olan var mı?” diyerek, doktorların test yaparken kendilerini korumak için kullandığı yüz kalkanından (face shield) Türkiye’de de üretme çağrısında bulundu.

Emre ÖZPEYNİRCİ
14:12 -
Haberler Otomotiv
Otomotivciler, İTÜ’yle doktor kalkanı yapıyor

PALANCIA'DAN DESTEK

Bunun için Renault'un İspanya Palancia fabrikasındaki arkadaşlarından bu kalkanların 3D yazıcı datalarını ve nasıl üretileceğine ilişkin bilgileri alan Hakan Doğu, tüm 3D dosyalarını Google Drive ile paylaşıp, sosyal medyada herkesin kullanımına açtı. En başından itibaren Sağlık Bakanlığı ile temas halinde olan Doğu, “Çünkü onların koordinasyonuna ihtiyacımız var” açıklamasını yaptı.

Renault Fransa Başkan Yardımcısı Hakan Doğu

İLK ETAPTA 2500 ADET

Dün konuyla ilgili ilk güzel haberler gelmeye başladı. Hakan Doğu'nun bu girişimi sonrası İTÜ Arı Teknokent ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, doktorların test yaparken kendilerini korumak için kullandığı bu yüz kalkanlarından ilk etapta 2 bin 500 adet üretilip, bakanlığa teslim edileceği bilgisi paylaşıldı.

Hakan Doğu, OİB Başkanı Baran Çelik ve yönetim kurulu üyelerinin desteği, OİB’in sponsorluğuyla gerçekleşen bu üretimin artarak süreceğini belirterek, “İTÜ Arı Teknokent CEO’su Doç. Dr. Deniz Tuncalp ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. İspanya’dan gönderdiğimiz dizaynı geliştirerek, çok başarılı üretim yapıyorlar” dedi.

Aynı zamandan İTÜ İşletme Mühendisliği'nde doçent olan Deniz Tunçalp, yüz kalkanı üretiminin İTÜ Magnet FAB Tridi Dijital prototipleme merkezinde yapıldığını belirterek, tasarımları ise bu merkezde mühendislik hizmetlerini veren Tridi firmasının yapıp geliştirdiğini aktardı.

Amerika Avrupa Corona doktor Fransa Google Google Drive haberler İspanya İTÜ Sağlık Sağlık Bakanlığı Türkiye WhatsApp
Son güncelleme: 14:44 24.03.2020
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