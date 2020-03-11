Otomotivde ‘Corona’ alarmı

FIRSATÇILARA TEDBİR

Uzmanlar her alanda olduğu gibi otomotiv sektöründe de panikten kaçınmak gerektiği konusunda uyarıyor. Tesislerde hijyen ile ilgili her türlü önlemin alınması ama müşteri kaçıracak abartıya da kaçılmaması gerektiği belirtiliyor. Kurallara ve hijyene maksimum dikkat edilmesi gerekiyor ki, özellikle zayıf bünyelerde etkili olduğu unutulmamalı. Kademeli olarak üretim ve satışta tedarik sıkıntısı olacağını belirten sektör yetkililer, panik ve fırsatçılık yaratanlara yönelik ise sert tedbirler alınması gerektiğini söylüyor.

OLUMLU ETKİLERİ VAR MI?

Diğer taraftan Corona virüsün makro anlamda Türkiye’ye faydalarının olabileceğini söyleyenler de var. Bu faydalar;

* Yurt dışı faizlerin düşmesinin Türkiye'deki faiz yüküne katkısı,

* Petrol ve ham madde fiyatların düşmesinin sanayiye faydası,

* Üretim kotalarının uzak doğudan bize kayması olarak sıralanıyor.

Tabii eğer vakalar artar, İtalya veya Çin gibi sokağa çıkma yasağı gelirse sadece otomotiv değil tüm sektörler bundan nasibini alır. Daha da ötesi tedarik zincirleri kırılır ve etkilerinin toparlanması uzar. Ama kuşkusuz böyle bir durum apayrı bir sayfa açar…