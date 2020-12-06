Otomotivde küresel tek pazara veda

Uluslararası araştırma ve danışmanlık şirketi KPMG'nin bu yıl 30 ülkeden bin 100'den fazla CEO ve yönetici, 2 binden fazla tüketici görüşmesiyle yaptığı araştırma, Covid-19 krizinin otomotiv endüstrisi üzerindeki karmaşık etkilerine ışık tutuyor. Araştırma pandemi etkisiyle gerileyen küreselleşmenin sektöre nasıl yansıdığını anlatıyor. KPMG'nin Küresel Otomotiv Yöneticileri Araştırması 2020'de, sektör yöneticilerine göre Covid-19'un etkisi sekiz temel başlıkta toplanıyor:

– Covid-19'un global üretim ve satış perspektifinden değerlendirilmesi gereken bir küresel dalga hareketi olduğu kabul edilmeli.

– Tedarik zincirindeki gecikmeleri takip edebilen iş modelleri çok önemli bir ihtiyaç.

HARCAMALAR ARTACAK

– Covid-19 krizi çok derin bir resesyona işaret eden önemli talep değişikliklerine neden oldu. Düşen satışlara aldanıp satış ekibini küçültmek doğru değil. Aksine mevcut insan kaynağı ile müşteri ilişkilerinin yönetimine ve dijital taleplere odaklanmak gerekiyor.

– İnsanlar önümüzdeki dönemde toplu taşımadan daha da uzaklaşacak ve güvende hissetmek için daha çok para harcamayı göze alacaklar.

– Güçlü likiditeye sahip olan şirketler bu dönemi yeni iş birlikleri, birleşme ve satın almalarla avantaja çevirebilirler. Bu kriz böyle şirketlerin pazarda kendilerini yeniden tanımlamalarına fırsat verecek.

– Kültürler arasındaki ayrımı görmek şart. Örneğin Çin ve ABD'de harcamaya eğilimli bir kültür var. Almanya ve Japonya ise harcamaya istekli değil.

DEVLET DESTEĞİNE BAĞLI

– E-mobilitenin geniş kapsamlı uygulanabilmesi büyük ölçüde devlet desteğine bağlı olacak. Devlet desteksiz e-mobilite yalnızca büyük şehirlerde belirli bölgelerde uygulanabilecek.

– Rekabet yeniden tanımlanıyor. Yani, tedarik zincirinin dengede kalması, küresel talep azalmasının kabul edilmesi, dijital talep yönetimi yapılması gibi konularda küresel ortak çalışmayı ve iş birliğini gerektiren bir dönem başlıyor.

Coronavirüs sektörü değiştirip dönüştürüyor

Araştırmayı değerlendiren KPMG Türkiye Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, sektörün değişimle yol almaya ve dönüşmeye başladığını söyledi. Ölekli, “Covid-19'un otomotiv sektörüne etkisi çok yönlü. Talepteki temel değişikliği, tedarik zincirinin yeniden tanımlanmasıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Pandemi nedeniyle sektörde durgunluk dalga dalga yayılırken talep ve üretimde bölgesel düşüşlere verilen tepki, otomotiv şirketleri için ‘yeni normalin' parçası olacak. Rekabet anlayışının değişmesi ve iş birliği çözümleri araştırmadan çıkan bir başka önemli başlık” dedi.