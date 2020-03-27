Otomotive ‘kredi notu’ şoku!

BMW, Ford ve Toyota gibi dev üreticilerin kredi notlarının, Moody’s Investors Service tarafından düşürüldüğü belirtildi. Ayrıca Corona virüsü salgını sebebiyle Amerikan ve Japon üreticilerin rakiplerinin de bu negatif durumdan etkileneceği belirtiliyor.

Bloomberg’in haberine göre Avrupalı üreticiler arasında en iyi kredi notuna sahip olan BMW’nin kredi notu bir kademe düşürüldü ve A2 oldu. Ayrıca Ford’un notu ise Ba2 olarak güncellendi. GM, PSA, Jaguar Land Rover, Daimler AG, Renault, Volkswagen, Volvo, Honda, Nissan ve Toyota markaların da kredi notları düşürüldü.

Moody’s yaptığı açıklamada durumu, “Yaşanılan Corona virüsü salgını, petrol fiyatlarının düşmesi ve dünya genelinde yaşanılan varlık fiyatlarındaki azalma kredi notlarında ciddi ve kapsamlı bir şok yaratmış durumda. ” şeklinde özetledi.

Dev üreticilerin karşı karşıya kaldığı tedarik, lojistik, satış, pazarlama, talep ve arzdaki ciddi değişimler özellikle kredibilite açısından notlarının gerilemesine sebep oluyor.