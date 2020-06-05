Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Otomotivin merkezinde satışlar yarı yarıya düştü!

Avrupa'da otomotivin merkezi konumunda olan Almanya'da mayıs ayı satışları yüzde 50 geriledi. Satışlarını yüzde 13 artıran Subaru hariç tüm markalarda büyük kayıp yaşandı

12:27 -
Haberler Otomotiv
Otomotivin merkezinde satışlar yarı yarıya düştü!

Mayıs ayında operasyona başlayan otomobil satış merkezleri olmasına rağmen Almanya’da satışlar yüzde 50 oranında azaldı. Alman markaların satışları BMW yüzde 62, Opel yüzde 60, Volkswagen yüzde 52, Mercedes-Benz yüzde 43 ve Audi yüzde 46 geriledi.

İLGİLİ HABEROtomotivin mayıs ayı şampiyonlarıOtomotivin mayıs ayı şampiyonları

Alman pazarında faaliyette olan birçok yabancı markada ise ciddi satış kayıpları kayda geçti. Dacia yüzde 63, Seat yüzde 61 ve Ford yüzde 57 oranında geriledi. Nisan ayında satışlarını artıran Tesla ise mayıs ayında yüzde 28 oranında geriledi. Ancak elektrikli otomobil satışları pozitif seyretti.

Elektrikli otomobil satışları 5578 adet olarak yüzde 21 artış gösterdi ve pazarın yüzde 3.3’lük payını elde etti. Bu rakam 2019 Mayıs ayında yüzde 1.4 olarak gerçekleşmişti. Plug-in hybrid araçlar ise 6755 adet satıldı ve yüzde 4 artış göstermiş oldu. İçten yanmalı motorlu olan araçlar dizeller yüzde 52 ve benzinliler de yüzde 56 oranında geriledi.

İLGİLİ HABEROtomobil satışları düştü, kiralama talepleri arttı mı?Otomobil satışları düştü, kiralama talepleri arttı mı?

Almanya’da mayıs ayındaki gerileme Fransa ve İtalya’daki ile aynı seviyede oldu. İspanya’da ise gerileme yüzde 73, İngiltere de ise yüzde 89 seviyelerinde gerçekleşti. Alman otomotiv sektöründe ilk 5 ayda yaşanan gerileme ülkenin 1990 yılından beridir yaşadığı en büyük kayıp olarak nitelendiriliyor.

Almanya Audi Avrupa BMW Ford Fransa İngiltere İspanya İtalya Mayıs ayı Mercedes Opel otomobil Volkswagen
Son güncelleme: 12:37 05.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more