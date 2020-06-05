Otomotivin merkezinde satışlar yarı yarıya düştü!

Mayıs ayında operasyona başlayan otomobil satış merkezleri olmasına rağmen Almanya’da satışlar yüzde 50 oranında azaldı. Alman markaların satışları BMW yüzde 62, Opel yüzde 60, Volkswagen yüzde 52, Mercedes-Benz yüzde 43 ve Audi yüzde 46 geriledi.

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Alman pazarında faaliyette olan birçok yabancı markada ise ciddi satış kayıpları kayda geçti. Dacia yüzde 63, Seat yüzde 61 ve Ford yüzde 57 oranında geriledi. Nisan ayında satışlarını artıran Tesla ise mayıs ayında yüzde 28 oranında geriledi. Ancak elektrikli otomobil satışları pozitif seyretti.

Elektrikli otomobil satışları 5578 adet olarak yüzde 21 artış gösterdi ve pazarın yüzde 3.3’lük payını elde etti. Bu rakam 2019 Mayıs ayında yüzde 1.4 olarak gerçekleşmişti. Plug-in hybrid araçlar ise 6755 adet satıldı ve yüzde 4 artış göstermiş oldu. İçten yanmalı motorlu olan araçlar dizeller yüzde 52 ve benzinliler de yüzde 56 oranında geriledi.

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Almanya’da mayıs ayındaki gerileme Fransa ve İtalya’daki ile aynı seviyede oldu. İspanya’da ise gerileme yüzde 73, İngiltere de ise yüzde 89 seviyelerinde gerçekleşti. Alman otomotiv sektöründe ilk 5 ayda yaşanan gerileme ülkenin 1990 yılından beridir yaşadığı en büyük kayıp olarak nitelendiriliyor.