Bankaların kredi faizlerini düşürerek yerli üretim ve 2. el otomobil alacaklara sunduğu yeni finansman çözümleri otomotiv pazarlarındaki hareketliliği en üst seviyeye çıkartmış durumda. Buna ek olarak bir de her yerde herkesten duyabileceğiniz ÖTV indirimi dedikodusu var. Konuyla alakalı Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu açıklamalarda bulundu.

Şahsuvaroğlu, “Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi’ beklemiyoruz.” dedi.

HAZİRAN AYI SATIŞLARI GEÇEN YILI GEÇECEK

OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu açıklamasına, “1 Ekim’den itibaren devrede olan yüzde 0.49 faizli kredi kampanyası özellikle yerli üretimi desteklemek için oluşturuldu ve diğer markalar da bu kampanyaya özel bankalar aracılığı ile eşlik ettiler. Bu kampanya 30 Haziran tarihinde sona erecekti ama daha ileri bir tarihe ötelendi ve kampanya hâlâ devam ediyor.” dedi ve “Dolayısıyla otomotiv sektörü geçmiş aylarda pandemi nedeniyle durmaya yakın olan satışlar nihayet mayıs ayıyla birlikte harekete geçti ve şu anda haziran ayında otomotiv satışları geçen seneki haziranın üstünde kapanacak gibi bir performans gösteriyor.” diye ekledi.

BULUNURLUK SIKINTISI 1-2 AY SÜRER

Şahsuvaroğlu, “Otomotiv fabrikalarının yeniden üretime başlamaları mayıs ayının son haftasına denk geldi. Bizim Türkiye'de sattığımız araçlarda her 10 otomobilin yaklaşık 6-7 tanesi ithal olduğu için Avrupa'daki pazarlar kendi pazarlarını hareketlendirmek, kendi ekonomilerini döndürmek için öncelikle kendi piyasalarına araç vereceklerdir. Türkiye'ye ise ilk aşamada araç veremeseler de hemen ardından tedariğimize yardımcı olacaklardır. Yerlide ise şu anda bunu söylememiz doğru değil. Yerli ürünlerde yine bir aylık bir zaman içerisinde araç bulunabiliyor. Bu ay da geçen sene Haziran'da 42 bin 700 adet satılmıştı. Bu sene haziranda da rakamlar gösteriyor ki 50 binleri göreceğiz.” dedi.

SALGIN YÜZÜNDEN ÇEVRECİ OTOMOBİLLER ÖN PLANDA

OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, “Şu anda Türkiye'de satılan araçlar içerisinde, yerli üretilen araçlar da dahil olmak üzere çevreci otomobiller satılıyor. Bu ürünlere de yavaş yavaş talep oluşmaya başladı. Bizce bu ürünlere geçmişten daha fazla ilgi var. Ancak tam elektrikli araçlarda pandemi dolayısıyla bir miktar yavaşlama olduğunu ve beklenen satışların bir süre ötelendiğini düşünüyoruz. Son dönemlerde dünyada petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş olması da bu beklentiyi ötelemede bir araç oldu.” dedi.