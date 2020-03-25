Oyak Renault üretime ara veriyor!

Oyak Renault ülkemizde üretime ara veren Toyota, Honda, Ford Otosan, Mercedes-Benz’e eklenerek 26 Mart tarihinden itibaren kademeli olarak geçici bir süreliğine üretime ara vereceğini duyurdu. İşte markadan gelen o açıklama:

“Global tedarik zincirinde yaşanan aksamaları da dikkate alarak Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'ndaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 26 Mart 2020 tarihi itibariyle kademeli olarak geçici bir süre ara veriyoruz.

Bu süre zarfında, Oyak Renault yönetimi, virüsün yayılmasının önlenmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan tavsiyeler doğrultusunda, çalışanlarını evlerinde kalmaya, ulusal ve yerel makamların talimatlarına uymaya çağırmaktadır.

Üretime yeniden başlama tarihi ülkedeki ve dünyadaki gelişmelere göre Oyak Renault ve Groupe Renault kararları doğrultusunda paylaşılacaktır.”