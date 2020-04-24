Oyak Renault’tan iyi haber geldi!

Bursa’da yer alan fabrikasında Clio ve Megane Sedan modellerinin üretimini gerçekleştiren Fransız otomotiv devi Renault, 26 Mart tarihinde corona virüsü salgını sebebiyle üretime ara verdiğini duyurmuştu. Marka o durumda üretime tekrar ne zaman başlayacağını belirtmemişti.

Bugün Oyak Renault tarafından yapılan açıklamayla birlikte tesisin üretime 27 Nisan tarihinde başlayacağı açıkladı.

İşte markadan yapılan açıklama;

Groupe Renault ve Oyak Renault olarak, ilk önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın sağlığının korunmasıdır.

Başta T.C. Sağlık Bakanlığı olmak üzere ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından paylaşılan bilgiler ve yönergeler doğrultusunda, çalışanlarımızın sağlığına yönelik gerekli tüm korunma tedbirleri, geçici duruş süresinde alınmıştır.

Bu doğrultuda, üretim faaliyetlerimize 27 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlama kararı aldık.

Üretimimize verdiğimiz geçici ara sırasında yapılan çalışmalar kapsamında, personel servisleri, üretim hatları, tüm çalışma ve ortak kullanım alanlarında sosyal mesafeyi ve korunma tedbirlerini kapsayacak şekilde gerekli önlemler alınmıştır. Bunlara ek olarak, ekiplerin çalışma saatleri de sosyal teması en aza indirecek şekilde yeniden planlanmıştır. Hijyen kuralları ve koruyucu önlemler hassasiyetle uygulanmaya devam edecektir.

TÜRİYE’DE HANGİ OTOMOTİV MARKALARI ÜRETİME TEKRAR BAŞLADI

Corona virüsü salgını sebebiyle mart ayı içerisinde üretime ara veren firmalar, alınan önlemler doğrultusunda teker teker üretime tekrar başlıyor. Bu hafta içerisinde Mercedes-Benz Türk, Honda, Hyundai Assan, Otokar, Karsan ve Türk Traktör üretim aralarını bitirerek, gerekli tedbirleri alarak kademeli olarak yeniden faaliyete geçti. Anadolu Isuzu ise 13 Nisan’dan yeniden üretime başlamıştı.

BİR İYİ HABER DE MAN TÜRKİYE’DEN…

MAN Türkiye yetkililerinden aldığımız habere göre firmanın Ankara’daki tesisinde 27 Nisan tarihinde tekrar üretime başlanacak. Resmi açıklama ise yakın bir zamanda yapılacak.