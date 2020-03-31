Paris Otomobil Fuarı şimdiden iptal…

Mart ayında gerçekleşecek olan Cenevre Otomobil Fuarı, nisanda düzenlenecek olan ve 2021 yılına ötelenen Detroit Otomobil Fuarı ve şimdi de bu yıl eylül ayının sonunda düzenlenmesi planlanan Paris Otomobil Fuarı… Corona virüsü salgını sebebiyle otomotiv dünyasının en büyük organizasyonları birer birer iptal ediliyor ya da ileri bir tarihe erteleniyor…

Fuar organizatörlerinden gönderilen basın bülteninde organizasyonun tamamen iptal edilse de üreticilerin yeni modellerini sergilemek için farklı yerlerde farklı etkinlikler yapabileceği belirtildi. Organizatörlerden gelen açıklamada, “Ana partnerlerimiz için alternatif çözüm önerileri üzerine çalışıyoruz.” denildi.

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Paris Otomobil Fuarı, Avrupa’nın en büyük otomobil organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Fransız otomotiv endüstrisinin gövde gösterisi yaptığı fuar, Frankfurt Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak gerçekleştiriliyor.