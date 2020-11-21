Passat elektrikli araç kurbanı olacak

Amerika pazarında satılan mevcut Passat, sadece bu pazarda satılıyor. Volkswagen perşembe günü Wards Auto’ya Tennessee, Chattanooga fabrikasında inşa edilen mevcut Amerikan Passat’ın son olacağını doğruladı. Bu, modele 2023 yılında son kullanma tarihi veriyor. Volkswagen, Passat’ın üretildiği üretim bandını muhtemelen ID.4 crossover gibi tamamen elektrikli bir modelle değiştirecek.

Volkswagen patronu Ralf Brandstätter yaptığı açıklamada, “On yıl içinde ABD için Passat’ı iptal etme kararı aldık” dedi. “Atlas’ın başarısından da anlaşılacağı üzere, satış trendi çok sıkı bir şekilde SUV modellerinin lehine.

Son olarak Alman dev, Avrupa ve Çin pazarları için dokuzuncu nesil Passat’ı geliştirmeye devam ettiklerini doğruladı.