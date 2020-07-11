Patronların otomobilleri

Türkiye'nin önde gelen bazı iş insanları, son dönemde özellikle pandeminin de etkisiyle makam aracı tercihlerinde özel iç tasarımlı, kişiselleştirebildikleri lüks ve konforlu minibüsleri tercih etmeye başladı. Tuncay Özilhan, Ferit Şahenk, Bülent Eczacıbaşı ve Ali Koç gibi birçok iş insanı trafikte geçen zamanı daha verimli kullanabilmek için ofis ortamının rahatlığına ve donanımına sahip bu araçlara binmeye başladı.

LÜKS MİNİBÜS İLGİSİ

Aynı zamanda farklı lüks makam araçları olan ama tercihini son dönemde bu yönde değiştirmeye başlayan iş insanlarının sayısı da hızla artıyor. İçi geniş bu araçlara olan talep hem sosyal mesafenin daha rahat sağlandığı hem de trafikte çok daha rahat çalışıldığı için yükseliyor. Diğer taraftan bazı önemli iş insanları ortağı veya temsilcisi olduğu markaların araçlarını kullanmaya özen gösterirken, bazıları ise en lüks otomobillerden taviz vermiyor. İşte Türkiye'nin önde gelen bazı iş insanlarının tercih ettiği makam araçları:

PATRONLARIN MAKAM ARAÇLARI

✔ Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç: Lincoln Navigator

✔3 Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç: Lincoln Navigator

✔ Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç: Ford Edge, Tourneo Custom, Mondeo

✔ Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel: Lincoln MKT

✔ Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: Mercedes Maybach S Serisi

✔ Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk: Volkswagen Caravelle

✔ Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı: Mercedes Vito

✔ Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı: Mercedes Maybach S Serisi

✔ Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan: Mercedes V300

✔ Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar: Genesis G90

✔ Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut: Mercedes Maybach S Serisi

✔ Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker: Volkswagen Passat

✔ Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan: Mercedes Maybach S Serisi

Baba, oğulun tercihi Lincoln

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Yönetim Kurulu Başkanı olan oğlu Ömer Koç, Türkiye'de ortağı oldukları Amerikan Ford'un bünyesinde yer alan lüks Lincoln markasının modellerini tercih ediyor.

Ömer Koç ve Rahmi Koç, Lincoln'un SUV modeli Navigator'u tercih ederken, ayrıca Ford markalı özel makam araçları da bulunuyor.

Semahat Arsel'in favorisi de Amerikan

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel de Rahmi ve Ömer Koç gibi makam aracı olarak Lincoln'e biniyor. Arsel'in kullandığı model ise Lincoln MKT. Semahat Arsel'in yine Ford markalı makam araçları da bulunuyor.

Başkanı olduğu markadan şaşmıyor

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ise aynı zamanda Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı olduğu için 3 farklı Ford marka makam aracı kullanıyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin başkanı olan Koç, Ford Edge, Mondeo ve özel iç tasarımlı Tourneo Custom modellerini değiştirerek tercih ediyor. Son dönemde favorisi ise Edge modeli.

Sabancı Japondan Almanlara döndü

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye'de Toyota ile ortak olduğu 2009 yılına kadar Toyota ve Lexus modellerini tercih ederken son 10 yıldır Alman markalı makam araçlarına biniyor. Uzun bir süre BMW kullanan Sabancı, son dönemde zırhlı Mercedes Maybach tercih eden iş insanlarından.

Özilhan, lüks minibüse döndü

Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ise makam aracı olarak uzun süre Mercedes Maybach kullanırken, son dönemde tercihi Mercedes'in ticari modeli V Serisi oldu. Mercedes V300'ü özel olarak yaptıran Özilhan yeni aracından oldukça memnun.

Kibar, en lüks Koreliye biniyor

Kibar Holding Başkanı Ali Kibar ise Türkiye'de ortak olduğu Koreli Hyundai'nin lüks markası Genesis'i makam aracı olarak tercih ediyor. Kibar, Genesis'in üst versiyonu G90 modelini kullanıyor.

Şahenk, lüks aracını ofise çevirdi

Alman Volkswagen Grubu'nun Türkiye temsilcisi olan Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk de makam tercihini lüks bir ticari araçtan yana kullanmış. Volkswagen'in Caravelle isimli hafif ticari aracını lüks bir şekilde dönüştüren Şahenk, aracı ofis olarak da kullandığı için trafikte büyük rahat ettiğini söylüyor.

En mütevazı Murat Ülker

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmaya devam eden iş insanı Murat Ülker, makam aracı olarak daha mütevazı bir otomobili tercih ediyor. Ülker, Volkswagen Passat'a binerken, şoförü olmasına rağmen ön koltukta oturmayı tercih ediyor.