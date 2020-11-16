Pazar rekor kırsa da üretimde kayıp yüzde 16

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 1 milyon 4 bin 974 adet, otomobil üretimi yüzde 15 azalarak 671 bin 676 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 33 bin 485 adete ulaştı.

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Bu dönemde, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 30 azalarak 720 bin 208 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 29 oranında azalarak 480 bin 702 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 33 azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 yılına göre yüzde 21 azalarak 10 bin 950 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, otomotiv sektörü 20,4 milyar dolarlık ihracat yaparken, yüzde 14,8 pay ile ülkemiz ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korumayı sürdürdü.

Türkiye otomotiv endüstrisinin en önemli ihracat pazarlarından olan Avrupa’da corona virüsü salgını sebebiyle alınan önlemler endüstriyel hareketliliğin azalmasına sebep oluyor. Bu durum Türkiye’nin otomotiv sanayisindeki ihracat gibi aksiyonlarını direkt olarak etkiliyor.

YENİGÜN, “KISA VADEDE OLUMSUZ BİR ETKİ BEKLEMİYORUZ”

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Son iki yılda yarı yarıya daralan iç pazar sebebiyle ertelenen talep, finansal koşullar nedeniyle araç alımının yatırım aracı haline dönüşmesi ve uygun faiz koşulları gibi etmenler Haziran'dan itibaren iç pazarın hızlıca toparlanmasını sağladı. Temmuz, Eylül ve Ekim aylarından tarihsel olarak en yüksek iç pazar rakamlarına ulaştık. İhracat açısından bakacak olursak, pandeminin ikinci dalgasıyla birlikte en önemli pazarımız olan AB pazarlarında bayilerin kapanma oranı yüzde 35 civarında. Bu durumun, kısa vadede binek araç satışlarında bir miktar düşüşe sebep olsa da ticari araç sınıfında normalleşmenin devam etmesini sağlayacağını öngörüyoruz. Kısa vadede sanayiimiz açısından olumsuz etkiler söz konusu olsa bile orta ve uzun vadede olumsuz bir etki beklemiyoruz.” dedi.