Petlas’ın marka değerindeki artış yüzde 60!

Petlas, tüm sektörlerden tüm kuruluşlar arasında Türkiye’nin en güçlü ve değerli 100 markası arasında yer alıyor.

Haziran ayında açıklanan Brand Finance Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markaları 2020 raporunda Petlas, 70'inci sırada yer aldı. Petlas, ülkemizin en güçlü ve değerli 100 markası arasındaki yerini, 3 sıra yukarıya çekmiş oldu. Petlas'ın marka değerindeki artış, bir önceki yıla oranla yüzde 60 olarak gerçekleşti. Raporda Petlas'ın marka değerinin, 35 milyon dolar düzeyinde olduğu bilgisi yer aldı.

AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, “Petlas, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli üretim gücü ile Türkiye'nin lastik markası kimliğini gururla taşıyor. Ülkemizin yanı sıra, dünyanın yüzü aşkın ülkesinde rekabet gücümüz her gün artış gösteriyor. Kendi alanının en saygın kuruluşları arasında yer alan Brand Finance'in raporunda, ülkemizin tüm sektörlerden en güçlü ve değerli 100 markası arasında yükselişimiz, şevkimizi artırıyor. Bu başarı için tüm Petlas ve AKO Grup çalışanlarına, iş ortaklarımıza, markamızı tercih eden tüketicilerimize ve kurumsal müşterilerimize teşekkür ederiz” dedi.