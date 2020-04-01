Petrol Ofisi’nde işten çıkarma olmayacak!

Küresel bir salgına dönüşerek insan sağlığı için çok önemli tehdit oluşturan Corona virüsü ile yapılan mücadeleye vurgu yapan Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, “Bu önemli süreçte, akaryakıt sektörü lideri olarak 1.780'e yaklaşan bayimizle Türkiye'nin her noktasında, insan ve toplum sağlığına öncelik vererek aldığımız tüm tedbirler kapsamında 7/24 hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu süreç, bir olmamız, birlikte olmamız, dayanışma göstermemiz gereken bir süreç. Tüm toplumun, bireysel ya da kurumsal herkesin birlikte mücadele etmesi gereken zamanlar geçiriyoruz.” dedi.

Ayrıca Şiper, “Petrol Ofisi çatısı altındaki herkes, başarılarda, iyi günlerde olduğu gibi bu zorlu günlerde de birlik ve beraberlik içinde hareket etmektedir. Bu birlik ruhu ve sorumluluklarımız çerçevesinde, içinde bulunulan süreç boyunca bünyemizde yer alan hiçbir çalışan arkadaşımız Corona virüsü salgını nedeniyle işten çıkarılmayacaktır. Çalışanlarımızın aileleriyle birlikte bu dönemi sağlık ve esenlikle atlatmaları önceliğimizdir. Bayilerimizle de aynı yaklaşımı sergilemeleri yönündeki tavsiye ve önerilerimizi paylaşıyoruz. Hep birlikte bu zor günlerin de üstesinden geleceğimizden şüphemiz yoktur” açıklamasını da ekledi.