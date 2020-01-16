Petronas motosiklet kullanıcılarının da yüzünü güldürüyor…

1974 yılından bu yana madeni yağ pazarında faaliyet gösteren Petronas, en güncel teknolojileri bünyesinde barındıran motosiklet yağlayıcılarını son kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Yoğun sürüş koşulları doğrultusunda motosikletlerin artan performans ihtiyaçlarına cevap veren yağ ürün ailesi Petronas Sprinta, bileşenlerinde yer alan UltraFlex teknolojisiyle debriyaj ve dişliler olmak üzere tüm kritik parçalara üstün koruma sağlıyor. 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren ilk önce Hindistan ve Tayland gibi Asya ülkelerinde satışa sunulacak olan UltraFlex teknolojili Petronas Sprinta; ardından küresel bir ürün olma hedefiyle farklı pazarlarda motosiklet kullanıcıları ile buluşmasını sürdürecek.

TESTLERİ MOTO GP’DE YAPILDI!

Konuyla ilgili konuşan Petronas COO'su Aadrin Azly, “Petronas Sprinta ürün ailesi, 2018 yılı Haziran ayında Hollanda MotoGP’sinde kullanılmaya başlanarak günümüze kadar Petronas Yamaha Sepang Yarış Takımı'na üst düzey katkı sağladı. En zorlu sürüş koşullarında bile motosiklet ve sürücülerin üstün performans sunmasına yardımcı olan bu gelişmiş formülasyonu tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.” dedi.