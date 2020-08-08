Peugeot’un hedefi 2023’te Amerika pazarı…

PSA Grubu yıllardır ABD’de bir lansman üzerinde çalışıyor ve Detroit Bureau PSA’nın Kuzey Amerika CEO’su Larry Dominique’nin Peugeot’un 2023 yılına kadar tekrar geri döneceğini doğruladığını açıkladı.

PSA’nın hedefi aslında bugünden sadece birkaç yıl ötede ama grubun ya da markanın özellikle satış ağıyla alakalı henüz somutlaşmış bir durumu yok. Peugeot doğrudan satış yaklaşımımnı benimsemek yeriine franchise bayiiler kuracağına dair söylentiler söz konusu.

Markanın pandemi süresince öne çıkan online satış kanallarına daha fazla önem vereceği de belirtiliyor. Dominique, Peugeot bayilerinin basit ve nispeten küçük olacağını öne sürdü.