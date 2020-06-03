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Piaggo’nun asistan robotuna iki ödül birden!

Piaggio’nun teknoloji ve ulaşım şirketi Piaggio Fast Forward, bünyesinde geliştirip ürettiği devrim niteliğindeki robot Gita ile dünyaca ünlü Red Dot Tasarım Ödülleri’nde iki ödülün sahibi oldu.

Sozcu.com.tr
09:49 -
Haberler Otomotiv
Piaggo’nun asistan robotuna iki ödül birden!

İtalyan motosiklet üreticisi Piaggio'nun, ABD'de yer alan şirketi Piaggio Fast Forward (PFF), yenilikçi robotu Gita ile ödülleri topluyor. Hayatı kolaylaştırmak amacıyla üretilen robot Gita, Red Dot Awards kapsamında iki ödüle layık görüldü.

Piaggio Fast Forward'ın ilk yenilikçi projesi olan taşıyıcı robot Gita'ya, Red Dot Yenilikçi Ürünler kategorisinde “Red Dot: Ürün Tasarımı 2020” ve prestij ödülü olan “En
İyinin En İyisi” ödülleri verildi.

20 KG YÜK TAŞIYABİLİYOR

Piaggio Fast Forward tesislerinde üretilen, açık ve kapalı alanlarda 10 km/s maksimum hızda ve 4 saatlik pil ömrüyle kullanıcısını takip etmek için tasarlanan asistan robot Gita, 20 kg'lık yük taşıma kapasitesiyle fonksiyonel kişisel asistan olarak göze çarpıyor. Piaggio, robotu Gita ile özellikle lojistik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik, robotların kent sokaklarında dolaşımının düzenlendiği ABD pazarına odaklanıyor.

ABD motosiklet Tasarım Teknoloji
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