Pikap segmentinin lideri değişmedi!

Mitsubishi L200, ilk kez lanse edildiği 1978 yılından bu yana dünya çapında 4,7 milyon adet, Türkiye'de ise 75.000 adetten fazla satıldı. Mitsubishi Motors Corporation'ın en önemli pikap pazarları arasında bulunan Türkiye, dünyanın en büyük 20 pikap pazarından birisi olarak kilit bir rol üstleniyor.

En yakın rakibinden %72 daha fazla satış yapan ve Türkiye pazarında son 2 yıldır en çok satılan pikap unvanına sahip.

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“2020 yılını da lider kapatacağımıza inancımız tam”

Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat, L200 satışlarıyla mevcut pazarda 2019 yılını da lider kapatmaktan gururlu olduğunu belirtti. “Otomotiv alımlarının yüzde 80'i kredili olarak gerçekleşiyor ve faiz oranlarının bunun üzerinde güçlü bir etkisi var. Bu noktada otomotiv alıcılarına destek olan kampanya kurgularımızı 2019 yılı boyunca sürdürdük. 2020 yılında da tüketicilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. L200, Türkiye' de bugüne kadar 75.000 adedin üzerinde satılmış başarılı bir model. 2019 yılında da pikap satışlarında açık ara pazar lideriyiz. Yeni Mitsubishi L200'ün Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz lansmanı sonrası, sağlamlık ve dayanıklılığa ek olarak tasarım çizgilerinin kavuştuğu modern görünüm ile bireysel kullanıcıların pikap'a artan ilgisini de satış rakamlarımızda görebiliyoruz. 2020 yılını da lider kapatacağımıza inancımız tam.” dedi.