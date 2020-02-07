Pirelli Türkiye’nin fabrika müdürü değişti!

Türkiye'deki 60. yıl dönümünü kutlayan Pirelli'de Mauro Soatto’nun İtalya’da Motor sporları Üretim Direktörlüğü görevine atanmasının ardından Pirelli Türkiye'de Fabrika Müdürlüğü görevine M. Atilla Gidergi getirildi. Mauro Soatto ise yeni görevinde İtalya'dan Türkiye'ye destek vermeyi sürdürecek.

Pirelli Türkiye'de 2002 yılından bu yana üretim, planlama, operasyon gibi önemli alanlarda çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenen Gidergi, son olarak Pirelli'nin İzmit'teki üretim tesislerinde Üretim Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Gidergi, yeni görevine 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla başladı.