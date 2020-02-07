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Pirelli Türkiye’nin fabrika müdürü değişti!

Pirelli Türkiye’de M. Atilla Gidergi, Ocak 2020 tarihi itibarıyla Fabrika Müdürlüğü görevine getirildi. 2002’den bu yana Pirelli Türkiye bünyesinde görev alan Gidergi, yeni pozisyonunda Pirelli’nin İzmit’teki üretim tesislerinde motor sporları lastiklerinin üretiminin yanı Ar-Ge süreçlerinden de sorumlu olacak.

Sozcu.com.tr
07:56 -
Haberler Otomotiv
Pirelli Türkiye’nin fabrika müdürü değişti!

Türkiye'deki 60. yıl dönümünü kutlayan Pirelli'de Mauro Soatto’nun İtalya’da Motor sporları Üretim Direktörlüğü görevine atanmasının ardından Pirelli Türkiye'de Fabrika Müdürlüğü görevine M. Atilla Gidergi getirildi. Mauro Soatto ise yeni görevinde İtalya'dan Türkiye'ye destek vermeyi sürdürecek.

Pirelli Türkiye'de 2002 yılından bu yana üretim, planlama, operasyon gibi önemli alanlarda çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenen Gidergi, son olarak Pirelli'nin İzmit'teki üretim tesislerinde Üretim Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Gidergi, yeni görevine 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla başladı.

İtalya operasyon Türkiye
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