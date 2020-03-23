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Plakasını “Corona virüsü” yaptı!

Otomobiller üzerinde bulunan özel plakalar çoğu kişinin dikkatini çekmiştir. Bu özel plakalara bu sefer bir örnek Amerika'dan geldi. Amerika'da Ohio'da bir kullanıcı otomobiline "COV1D19" plakası aldı!

Sozcu.com.tr
13:08 -
Haberler Otomotiv
Plakasını “Corona virüsü” yaptı!

Ohio Motorlu Taşıtlar Bürosu’na COV1D-19 harflerinden oluşan plaka için başvuru yapan kişi, büronun plakayı onaylamasıyla bunu Mustang GT otomobiline taktı!

Çin’de ortaya çıkıp, hızlı bir biçimde tüm dünyaya yayılan Corona virüsü yüzünden hayat neredeyse durma noktasına geldi. Amerika Ohio’da yaşayan Brandon C. isminde bir 1986 model Mustang GT sahibi, otomobilinn plakasını COV1D19 ile değiştirmek istedi. Bunun için Ohio Motorlu Taşıtlar Bürosu’na bu isteğinin kabul olmayacağını düşünerek başvurdu.

Brandon C. arkadaşlarıyla yerel bir barda takılırken akıllarına böyle bir fikir geldiğini “COV1D19” plakasının da boşta olduğunu fark ettiklerini belirtti. Günün sabahında başvuruda bulunan Brandon, bunu onaylamayacaklarını beklediklerini ama geçici olarka plakayı onaylandıklarını söyledi. Şu anda aracın üzerinde “COV1D19” plakası geçici olarak yer alıyor.

Amerika Çin Corona
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