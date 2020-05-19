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Porsche ile ilgili Türkiye’yi ilgilendiren iki gelişme!

Alman spor otomobil üreticisi Porsche'nin Türkiye Genel Müdürü Anıl Gürsoy, markanın tam elektrikli ilk modeli olan Taycan ve en yeni modelleri olan 911 Targa hakkında açıklamalarda bulundu...

Emre ÖZPEYNİRCİ
14:29 -
Haberler Otomotiv
Porsche ile ilgili Türkiye’yi ilgilendiren iki gelişme!

Alman markanın ilk elektrikli modeli Taycan’ın Türkiye’ye gelmesiyle ilgili pandemi belirsizliği yaşanıyor. Porsche Türkiye Genel Müdürü Anıl Gürsoy, “Eylülde de alabiliriz, sene sonuna da sarkabilir. Amacımız mümkün olan en erken tarihte getirmek” açıklamasını yaptı.

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18 Mayıs’ta online bir tanıtımla dünya lansmanı yapılan yeni Porsche 911 Targa, Ağustos ayında Avrupa’da satışa sunulacak. Yine Anıl Gürsoy’un yaptığı açıklamaya göre yeni modelin Türkiye kotası haziran ayında netlik kazanacakmış. Yani kota onaylanırsa yeni Targa eylül ortası gibi Türkiye’ye gelip, satışa sunulacak.

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Son güncelleme: 14:31 19.05.2020
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