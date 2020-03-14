Porsche müşterilerine ilginç bir teklif!

Stuttgart merkezli markanın en önemli ve en ikonik modellerinden biri olan 911 en yeni haliyle 2019 yılında yollara çıkmıştı. Yeni nesil teknolojileri, yeni motor seçeneklerini radikal değişimlere sahip olmayan gövdesiyle bir arada sunan otomobile kişiselleştirme adı altında yeni farklılıklarda ekleniyor.

Sadece Alman müşterilerin sahip olduğu özel kişiselleştirmelerden biri “ön kaput üzerine kendi parmak izinizi bastırmak” olarak öne çıkıyor. 7500 euro maliyetle kullanıcıya sunulan bu özellik otomobilinizi farklılaştırmak için tercih edilebilecek en farklı özelliklerden biri.

Porsche Kişiselleştirme ve Klasik birimi başkan yardımcısı Alexander Fabig, “Porsche müşterileri için bireysellik çok önemli ve hiçbir tasarım kendi parmak izinizden daha kişisel olamaz.” açıklamasında bulundu.

Bu donanımı gelişmiş baskı teknolojisiyle ön kaputun üzerine işleyen marka boya kullanmıyor.