Porsche’nin elektriklisinden Guinness rekoru

Porsche Taycan, elektrikli bir araçla en uzun drift kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Dünya rekoru, (PEC – Porsche Experience Center) Hockenheimring pistindeki Porsche Deneyim Merkezi'nde gerçekleşti. Porsche eğitmeni Dennis Retera, Taycan ile 200 metre uzunluğundaki drift pistinde 210 tur attı. 55 dakikalık süre sonunda toplam 42,171 kilometre yol kat eden Taycan, elektrikli bir otomobille kesintisiz en uzun drift kategorisinde dünya rekoru kırdı. Taycan’ın arkadan itişli versiyonuyla kırılan rekor sürüşü boyunca ortalama hız 46 km/s olarak gerçekleşti.

Guinness'in bağımsız uzmanlar ve bir dizi teknik ekipmanla belgelediği rekor sürüşü öncesinde, yerel bir topoğraf tarafından, Porsche Deneyim Merkezi'nin 80 metre çapındaki alanında milimetrik hassasiyetle ölçümler gerçekleştirildi.

REKORLARIN OTOMOBİLİ

Taycan, halihazırda farklı birçok kategoride rekorları elinde bulunduruyor: İtalya'nın Nardo kentinde yer alan yüksek hız pistinde 24 saat içinde kat edilen 3 bin 425 kilometrelik yol, Yeşil Cehennem olarak bilinen efsanevi Nordschleife – Nürburgring pistinde elde edilen 7:42 dakikalık tur zamanı ve ilk testleri sırasında Lahr’daki havaalanında 26 kez 0'dan200 km/saate kadar hızlanma başarısı bunlardan sadece birkaçı.