Porsche’nin ilk elektriklisi sonunda Türkiye’de

Yaşanılan pandemi dönemi, yavaşlayan ve hatta duran üretimler ve ekonomik dalgalanmalar derken otomotiv endüstrisi de corona virüsü salgınından ciddi anlamda etkilendi. Porsche’nin Taycan, yani tam elektrikli ilk otomobili de bu durumdan etkilenen modellerden biri oldu.

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Haziran 2020 tarihinde Türkiye’de satışa sunulması beklenen otomobil bu gecikmelerden dolayı nihayet Türkiye’de satışa sunuldu. Taycan 4S, Turbo ve Turbo S modelleri Porsche'nin İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin'deki yetkili satıcılarındaki yerini aldı.

ŞARJ İSTASYONLARINA 6.7 MİLYON TL YATIRIM

Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, “Porsche AG'nin elektromobilite üzerine stratejisi paralelinde “2025 yılından itibaren teslim edilen Porsche modellerinin yüzde 50’den fazlasının elektrikli olacağını iletti. Eskinazi, “Bu doğrultuda yeni Porsche Taycan için tüm yetkili satıcı ve servislerimizde ve ayrıca çeşitli sosyal etkileşim noktalarında kurulacak şarj istasyonları için hazırlıklarımız son hız devam ediyor. Taycan kullanıcılarımızın sarj hizmetine ulaşabilirlikleri bizim için çok önemli, bu nedenle Türkiye'de kendi şarj ağını kuran ilk otomobil markasıyız. Porsche Türkiye olarak, 2020 yılının sonuna kadar yaklaşık 6.7 milyon TL yatırım ile 120 adet Porsche şarj istasyonunu aktivite etmeyi planlıyoruz. 2021 yılı başında ise Doğuş Oto Kartal lokasyonumuzda Türkiye'nin en hızlı şarj istasyonunu kurmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Elektrikli otomobiller için hazırlıkların 2 yıl önce başlayan Porsche Türkiye, Destination Charging (uğrak noktasında şarj), Dealer Charging (Bayide Şarj) ve Home charging (Evde Şarj) alanlarına odaklanıyor. Global olarak yapılan araştırmalara göre, elektrikli araç kullanıcıları araçlarını istatistiksel olarak yüzde 80’lik bir oranla evde şarj ettiği görülmüş ve Taycan kullanıcılarının evlerine şarj istasyonları kurulum süreçleri tasarlanarak kurulumlar başlamıştır.