Prometeon’dan yeni treyler lastiği : ST01 Plus

Prometeon, ağır ticari vasıtalar için tasarladığı çok yönlü treyler lastiği “ST:01 Plus” ile kullanıcılarına üstün kilometre performansı, yüksek kaplanabilirlik, aşındırıcı zeminlerde dayanıklılık ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Seri,385/65R 22.5 ölçüsünde satışa sunuluyor.

HER MEVSİME ŞARTLARINA UYGUN

Lastik sırtı ve yanakları, her mevsim yanal kuvvetlere ve taban alanındaki aşınmalara karşı koymak için özel olarak tasarlanan “ST:01 Plus”, kullanıcılara daha fazla dayanıklılık ve kilometre ömrü sunuyor. Optimize edilmiş kanal geometrisi sayesinde yanal darbelere karşı yüksek direnç ve ıslak zeminlerde üstün tutunma sağlıyor. Bu kanallarda bulunan taş iticiler, taş batmalarını engelleyerek uzun karkas ömrü vadediyor.

ST:01 Plus, ortasındaki 3 blok üzerinde bulunan enine lamelleri ile kış koşullarında ve kaygan yol yüzeylerinde üstün tutunma sağlarken güçlendirilmiş omuz bölgesi, yanal darbelere ve kaymalara karşı daha fazla direnç ve dayanıklılık sunuyor.