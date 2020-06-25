PSA CEO’su: “FCA ile birleşme zamanında gerçekleşecek!”

Otomotiv endüstrisinde son yılların en büyük birleşmelerinden olarak tanımlanan FCA ve PSA birleşmesiyle alakalı ciddi söylentiler vardı. Bu söylentilerin temel sebebi ise grupların birleşme ile alakalı açıklama yaptıktan sonra ortaya çıkan corona virüsü salgını oldu.

Salgın sebebiyle işler daha fazla rölantide devam ederken bazı kaynaklar bu birleşmenin yaşanılan corona krizinden dolayı ekonomik anlamda grupları zor durumda bırakacağı şeklinde yorumlandı. Bu sebepten dolayı birleşmenin erteleneceği de söyleniyordu.

Reuters’ın haberine göre PSA CEO’su Carlos Tavares konuyla alakalı, “Birleşme tam zamanında gerçekleşecek” dedi.

FCA ile PSA’nın birleşmesi 3.7 milyar euroluk bir oluşum anlamına geliyor. Bu sayede otomotiv endüstrisinin 4. en büyük oluşumu ortaya çıkmış olacak. Tavares konuyla alakalı, 2021 yılının ilk çeyreğinde en geç sonuçlanacağını da belirtti.