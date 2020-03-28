PSA fabrikalarını açmak istiyor, sendikalar engel oluyor!

Atomotive News haberine göre PSA Grubu şanzıman üretiminin gerçekleştiği Valenciennes tesisinde 30 Mart ve motor üretiminin gerçekleştiği Douvrin tesisinde ise 3 Nisan’da üretime tekrar gönüllü çalışanlarıyla başlamak istiyor. İşçi sendikası ise bu eylem için çok erken olduğunu söylüyor.

CFTC sendika üyesi Sebastien Leroy Valenciennes fabrikasının tekrar üretime başlaması için, “Corona virüsü salgınının daha en yüksek seviyeye ulaşmadığı şu zamanlarda üretimin yeniden başlamasının erken olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

CGT sendikasından Jean-Pierre Mercier ise, “Fransa evde kalma süresini uzatmaya hazırlanırken PSA’nın bu tavrını biz anlamadık.” dedi. Bu arada Fransa karantina süresini 15 Nisan tarihine uzattı.

PSA CEO’su Carlos Tavares ise cuma günü yaptığı açıklamada, “Kesinlikle çalışanlarımızın sağlıklarını tehlikeye atmıyoruz. Gerekli önlemeleri alarak şirketin geleceğini korumak için tesislerimizde yeniden üretime başlanabilir.” dedi.