PSA’ya geçiş onlara yaradı!

2019 yılının ilk çeyreği itibariyle PSA bünyesinde faaliyetine başlayan Citroen, bu değişimin getirdiği pozitif etkileri satışlarına yansıtmayı başardı. 2019 sonunda 12.033 adet satış ile pazar payını %2,5'e çıkaran Citroën, markalar sıralamasında da iki basamak birden yükseldi. Marka aynı dönemde %16 daralan binek otomobil pazarında ise binek otomobil satışlarını %42 artırma başarısı gösterdi.

Mayıs ayında kombivan segmentinde Yeni Berlingo'yu pazara sunan Citroën, Eylül ayında da markanın amiral gemisi Yeni C5 Aircross SUV modelini tüketicilerle buluşturdu. Yeni C5 Aircross SUV son dört aydaki satış rakamları ile segmentinde %6,5 pay elde ederek 6. sıraya yerleşti.

2020 yılı Türkiye pazarı için öngörülerini aktaran Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım; “2020 yılında pazarın 600 bin adetlerde gerçekleşeceğini öngörsek de planlarımızı 700 bin adete göre yaparak pazara olan inancımızı yüksek tutuyoruz. Citroën olarak 2020'de 19.100 adet satış ile pazar payımızı %3,2'ye çıkartarak büyümemizi sürdüreceğiz. Bugün itibariyle 18'i çok markalı olmak üzere 38 adet Citroën yatırımcımız bulunuyor. Asıl önceliğimiz müşteri, hedefimiz ise en kısa sürede en çok tavsiye edilen marka olmak. Bu hedeflere, güçlenen bayi teşkilatımız ve sağlam ürün stratejimiz ile ulaşacağımıza inanıyorum.” dedi.