Qashqai’ye teknolojik doping!

Yeni Qashqai N-TEC modeli, Nissan tasarım ve teknolojisinin en iyi yanlarını bir araya getiriyor. Crossover araç müşterilerinin hem estetik arayışına cevap veriyor hem de teknolojik ihtiyaçlarını karşılıyor.

QASHQAI N-TEC’TE TEKNOLOJİK OLARAK NELER VAR?

Aracın otoyolda ilerleyişini izleyen ProPILOT, Qashqai’nin hareket ettiği şeridi takip etmesine yardımcı oluyor ve hızını düzenliyor. Trafik sıkışıklıklarını yöneterek öndeki araçla olan mesafeyi kontrol ediyor.

Akıllı Park Asistanı ise geri geri park etmenin stresini ortadan kaldırıyor. Gelişmiş sensörler sayesinde uygun park yerini tespit ediyor ve ardından kendi başına park manevrasını gerçekleştiriyor. Bu noktada sürücünün sadece hızı ayarlaması ve çevre görünümü monitörünü (dokunmatik ekranda otomobilin çevresinin kuş bakışı görünümü) takip etmesi yeterli oluyor.

NissanConnect, Apple CarPlay ve Android Auto aracılığıyla, akıllı telefonunuzdan aşina olduğunuz deneyimi sunuyor. Dikkat dağıtan etkenleri en aza indirgemek için dokunmatik ekran ve sesli kontrol aracılığıyla ses, navigasyon ve mesajlaşma uygulamalarını kullanmanızı sağlıyor.

PEKİ TASARIM OLARAK NELERİ FARKLI?

Qashqai N-TEC, tamamen siyah 19 inçlik jant seti, karartılmış ışıklandırma grubu, koyu renk ön panjur ve parlak siyah ayna yuvalarına sahip. Bu detaylar standart Qashqailerde bulunmuyor.

Siyah temalı bu yükseltmeyle Nissan, Alcantara döşemeli koltuklar, yumuşak dokunuşa sahip malzemeler ve parlak siyah hava menfezleri ile aracın iç tasarımında da dikkat çekiyor.