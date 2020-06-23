Ralli şampiyonası da ‘dijital ortama’ taşındı

Eski ve yeni bir çok otomobil sporcusunun da katılımına sahne olan elemelerin sonunda PC kategorisinde Ali Türkkan, Eralp Kumartaşlıoğlu, Yağız Avcı, Reha Aybey, Muzaffer Tayyip Odabaş, Ali Doğan ve Uzay Kaştaş, PS kategorisinde de Yağız Çalhan, Teoman Kaya, Kemal Tarık Sabuncu, Mehmet Gök, Mert Tegul, Burak Tegul ve Can Akbulut ilk sıraları paylaşarak 2020 Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazanan isimler oldular. 7 ayaktan oluşan şampiyona 27 Haziran Cumartesi akşamı Monte Carlo Rallisi ile başlarken, sırasıyla İsveç, Finlandiya, Almanya, Katalunya, Korsika rallilerinin ardından 26 Eylül tarihinde Türkiye Rallisi ile son bulacak.

Sezon sonunda en yüksek puanı elde eden sürücü 2020 TOSFED Dijital Ralli Şampiyonu unvanı ve 10.000 TL kazanırken, ikinci 6.000 TL ve üçüncü de 4.000 TL para ödülünün sahibi olacak.