Renault Cenevre’de elektrikli modellerini tanıtacak

Renault, Dacia ve Alpine, 3-4 Mart 2020 tarihlerinde yenilikleri ile Cenevre Otomobil Fuarı'nda yerini alıyor. Renault, geleceğin mobilite vizyonunu ortaya koyan elektrikli konsept modeli MORPHOZ'un ilk gösterimini Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştiriyor. Müşterilerin ihtiyaçları, istekleri ve kullanımlarına göre kişiselleştirilmiş bir uyarlama içeren modüler MORPHOZ, gelecek yıllarda pazara sunacağı Renault'nun yeni elektrikli model ailesine gönderme yapıyor.

Renault, Yeni Twingo Z.E’nin dünya prömiyeri dahil olmak üzere 8 modelden oluşan eksiksiz %100 elektrikli ürün gamı ile Cenevre Fuar'ındaki yerini alıyor.

Renault, üç amiral modelinde E-TECH adını verdiği hibrit ve plug-in hibrit motorları ile ürün gamını elektrikleştirmeye devam ediyor: Clio, Captur ve Megane Estate (SW). Yeni Megane Estate (SW) E-TECH Plug-in, ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Kangoo Z.E. Konsept ise markanın hafif ticari araç müşterilerinin beklentilerine karşılık vermek üzere tasarladığı yeni aracı. Kangoo’nun yeni versiyonu 2020 yılında yollarda olacak.

Pazardaki en ulaşılabilir %100 elektrikli şehir otomobili!

Dacia, elektrikli araç pazarına giriyor. Elektrikli mobilite konusunda Renault Grubu'nun 10 yıllık deneyiminin üzerine inşa edilen bir devrim ile Dacia, %100 elektrikli show-car'ını Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıyor.

ECO-G adını verdiği LPG versiyonlarını, binek otomobil ürün gamının tamamında kullanan tek üretici olan Dacia, yeni Tce 100 ECO-G motorunu da Cenevre'de tanıtıyor.