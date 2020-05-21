Renault Fransa’daki fabrikasını kapatabilir!

Fransa’da yayınlanan ekonomi haberleri yapan Les Echos ve Le Canard Enchaine gazetelerinde çıkan habere göre Renault, Paris yakınlarında yer alan Zoe, Nissan Micra üretiminin gerçekleştirildiği ve 2600 kişinin çalıştığı Flins fabrikasını kapatabilir.

2019 yılında Flins tesisinde 160 bin adet otomobil üretimi gerçekleşti. Marka bu tesisteki Zoe bandına 2018 yılında yatırım yapmıştı. 1952 yılında açılan tesis markanın önemli modelleri olan Dauphne, Renault 4, Twingo ve Clio gibi modellerinde aralarında bulunduğu 18 milyon otomobil üretimi gerçekleştirdi.

Fabrikanın en öneminin temel sebebi olan Clio üretimi Türkiye ve Slovenya’ya yönlendirilince Flins’in eski popülerliği de kalmadı.

Renault’un Kuzey Fransa’da yer alan diğer fabrikası Dieppe’de ise limitli adette piyasada bulunan Alpine markasının modelleri üretiliyor. Fransız medyasında yer alan habere göre bu fabrikanında kapatılacağı konuşulan konular arasında. Bu küçük tesiste 400 kişi çalışıyor.

Renault tesis kapatma konusuyla alakalı herhangi bir açıklamada veya yorumda bulunmadı. Geçici CEO Clothilde Delbos, 28 Mayıs tarihinde hem Nissan ile ortaklığın geleceğini hem de maliyet düşürme stratejisinin detaylarını açıklayacak.