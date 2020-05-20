Renault Normandiya’daki fabrikasını açmaya hazırlanıyor

Renault Kuzey Fransa’da bulunan Sandouville fabrikasında üretime tekrar başlamaya hazırlanıyor. Retuers’ın bölge sendikasına dayandırdığı haberine göre corona virüsü salgını sebebiyle üretimine ara veren marka, güvenlik önlemlerini artırarak yeni virüs salgını oluşmasını engelleyecek ve üretimine tekrar başlayacak.

1964 yılında kurulan bu tesis markanın en önemli modellerinin üretiminin gerçekleştiği fabrikalarından biriydi. Şimdi ise alçak tabanlı SpaceClass ve Trafic hafif ticari araç modelinin üretimi burada gerçekleştiriliyor. Fabrikada 2018 yılı sonu itibariyle 1934 çalışan bulunuyordu.