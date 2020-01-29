Renault, Seat’ın CEO’su ile anlaştı!

Renault Grubu, 52 yaşındaki yeni CEO’su ile 1 Temmuz tarihinde işe başlayacak. De Meo, Clotilde Delbos ile devir teslim yapacak. Delbos, marka CEO’su Bollore ayrıldığında geçici olarak bu konumda görevlendirilmişti.

De Meo’nun CEO olarak görevlendirileceği haberi Nisan ayında gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında duyurulacak.

De Meo VW Grubu’nda Seat markasının CEO’su olarak görev yapıyordu. 2018 yılında markanın tarihinde en çok sattığı satış rakamına ulaşmasını sağlamıştı. Seat o yılda 517 bin 600 adet satış gerçekleştirerek 2017 yılındaki satışlarına göre yüzde 11 artış göstermişti.

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Luca De Meo 1992 yılında kariyerine ürün müdürü olarak başlamıştı. 5 yıl Renault’ta çalıştıktan sonra Toyota Motor Avrupa’ya giden ve De Meo, Lexus markasında da görev aldı. 2002 yılında FCA’da çalışmaya başlayan Lucade Meo 2009 yılında da VW Grubuna geçti.