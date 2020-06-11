Renault ‘Şimdi al 2021’de öde’ diyor…

Kampanya, Yeni Clio'nun Joy 1.0 SCe 72bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140bg ve Clio HB'in Joy 0.9 TCe 90bg versiyonlarının da arasında olduğu Renault modellerinin perakende satın alımları için yer alıyor. Kampanya kapsamında 45.650 TL kredi tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,94 faiz oranı imkanı bulunuyor. Ocak 2021'de başlayan ödemelerde aylık ödeme tutarı ise 1.999 TL.

30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olan kampanyada Clio HB 103.400 TL, Yeni Clio 109.400 TL ve Megane Sedan 151.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500'er TL indirim imkanı da yer alıyor.