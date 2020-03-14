Renault Trucks pozisyonunu korudu!

Renault Trucks, ilk yarısı çok dinamik geçerek %15 artış ile seyreden ve ikinci yarısında hız kaybedilerek %18 düşüş görülen inişli çıkışlı Avrupa pazarında satış hacimlerini korudu.

Avrupa'daki 6 ton üzeri araç pazarında Renault Trucks, 2018'e kıyasla stabil kalarak %8,5'lik bir paya sahip oldu.

16 ton üzeri Avrupa pazar payında, 0,1 puan gibi küçük bir düşüş görülürken 6-16 ton arası orta segment araç pazarında ise 0,3 puanlık bir pazar payı artışı elde edildi.

ULUSLARASI PAZARLADA SATIŞ HACMİNİ YÜZDE 10 ARTIRDI

Uluslararası diğer pazarlarda 4.933 araç adedi ile satış hacminde %10 artış gerçekleşti. %28 düşüş gösteren zorlu bir pazarda Renault Trucks, tüm diğer ülkelerde pazar payını artırmış oldu.

Özelikle Türkiye'deki 16 ton ve üzeri araç pazarında tarihi bir performansa imza atarak pazar payını 3 puan artırdı ve %8,8'e çıkarttı.

KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞ HACİMLERİNDE DE ARTIŞ VAR

2019'da Renault Trucks ikinci el satışları, %11 artışla 9.442 adede ulaştı. Piyasada çok fazla ikinci el araç olduğundan, zorlu bir rekabet ortamında Renault Trucks, özel modeller piyasaya sürerek stoklarını düşük seviyede tutmayı başardı.

Renault Trucks T X-Road veya T P-Road gibi Bourg-en-Bresse’deki İkinci El Kamyon Fabrikası’ndan siparişe özel olarak üretilen, müşteri ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılayan ve sıkı endüstriyel süreçlere uygun olarak kamyonlara dönüştürülen çekiciler, T 01 Racing gibi Renault Trucks tasarımcıları tarafından tamamen yeniden tasarlanan orijinal versiyon özel seriler ve 2019'da 23 tesise, “Used Trucks by Renault Trucks” (Renault Trucks İkinci El Kamyonlar) unvanı verilmesi başarıyı markaya getirdi.

Elektrikli mobilite: Endüstriyel ve ticari bir gerçeklik

2019, elektrikli Renault Trucks kamyonların satışa sunulduğu yıl oldu. Renault Trucks 3,1 ila 26 ton araçlarda %100 elektrikli eksiksiz ürün gamıyla, pazarın en geniş ürün gamını sunuyor. Carlsberg ile yirmi adet D Wide Z.E aracın teslimatı için yapılan tarihi anlaşma, müşterilerin Renault Trucks'a olan güvenlerini gösteriyor.

2020'da Renault Trucks elektrikli kamyonların, Blainville-sur-Orne üretim tesisinde seri üretimine başlandı.

Önümüzdeki dört yıl içerisinde Renalut Trukcs elektrikli mobiliteye 150 milyon Euro ek yatırım yapacak. 2025'te Renault Trucks elektrikli araç satışlarının, toplam pazarın %10'unu oluşturacağı öngörülüyor.