Renault ve Nissan arasında ayrılık olabilir!

Bu, Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un Lübnan’a kaçışının 20 yıllık ortaklığa gölge düşürdüğüne dair son işaret. Renault hisseleri Türkiye saati itibariyle yüzde 2.65 ekside bulunuyor.

Financial Times’da dün yer alan ve kaynaklara dayandırılan habere göre, Nissan’ın planları arasında yönetim kurulu değişikliğinin yanı sıra mühendislik ve üretimi tamamen bölmek yer alıyor. Haberde, Renault-Nissan ortaklığının eski başkanı Ghosn’un Aralık sonlarında Japonya’dan Lübnan’a kaçışından bu yana Nissan’ın acil durum planlamasının hızlandığı belirtildi.

Ghosn’un Kasım 2018’de Tokyo’da finansal yetkilerini kötüye kullandığı iddialarıyla tutuklanmasından bu yana, Nissan-Renault ortaklığında karışıklık yaşanıyor. Ghosn kendisine yönelik iddiaları reddediyor. Ghosn Lübnan’a kaçtığında Japonya’da yargılanmayı bekliyordu.

Evercore ISI analistleri Arndt Elinghorst ve Chris McNally “(Renault ve Nissan) arasındaki ortaklığın bozulduğuna ve onarılacak seviyeyi geçtiğine inanıyoruz” dedi. Renault’a konuya ilişkin açıklaması için ulaşılamadı.

(REUTERS)