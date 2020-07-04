Renault yarı yılı lider kapattı!

2020 yılının ilk 6 ayında Renault, toplam pazarda gerçekleştirdiği 37 bin 444 satış adedi ile 14,7 pazar payı elde etti. Renault, 36 bin 305 satış adedi ve 17,8 pazar payı ile binek otomobil pazarının lideri oldu.

Renault Grubu, aynı dönemde binek otomobil pazarında kaydettiği 46 bin 83 satış adedi ile toplam pazardan yüzde 22,6 pay elde etti. Grup, toplam pazarda ise 49 bin 43 satış rakamı ile 19,3 pazar payı elde etti.

Dacia markası, 2020 yılının ilk yarısında kaydettiği 11 bin 599 satış adedi ve toplam pazardan elde ettiği yüzde 4,6 pay ile marka sıralamasında 8’inci sırada yer aldı. Dacia'nın öne çıkan modeli Duster, 5 bin 752 adet satış ve 13,6 segment payı ile C-SUV segmentinde dikkat çeken bir performans sergiledi.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “20 yıldır elde ettiğimiz binek otomobil liderliğini, 2020 yılının ilk yarısında da, birlikte tecrübe ettiğimiz olağanüstü pandemi sürecine rağmen korumaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar, OYAK vizyonu çerçevesinde memnuniyetlerini birincil önceliğimiz olarak belirlediğimiz müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için; Mart ayından itibaren tüm Yetkili Satıcılarımız ile birlikte her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz. Yılın başında Türkiye pazarına sunduğumuz Yeni Clio HB modelimiz, rakamların da kanıtladığı gibi müşterilerimiz tarafından büyük bir talep görüyor. Yeni Clio'nun, Mayıs ayında* Avrupa'da da en çok tercih edilen model olması, global başarısını da ortaya koyuyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk üç modelinin ikisi Renault markasına ait. İhracatın lokomotif sektöründe yerli üretim yapan bir marka olarak, OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilen Megane Sedan ve Clio HB ile pazarda yerlilik oranının yükseltilmesine yaptığımız katkıdan ayrıca memnunuz” dedi.