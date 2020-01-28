Renault yeni CEO’sunu Volkswagen’den alıyor!

Fransız gazete Le Figaro haberine göre Renault yönetimi genel müdür arayışını sonlandırmak için bugün bir araya gelecek ve yeni genel müdür olarak Seat markasının eski CEO’su Luca de Meo’yu kabul edecekler.

Renault ve Volkswagen, Auto News kaynaklarına göre Luca de Meo’nun sözleşmesinde yer alan rekabet etmeme maddesi üzerinde anlaşmışlar. 52 yaşındaki yönetici geçtiğimiz Aralık ayında Renault’taki görev için haber almış ama bu habere anlaşma içinde yer alan “rekabet edememe” maddesi yüzünden ilerleyememişti.

Volkswagen grubunun CEO’su Herbert Diess, geçen hafta katıldığı Davos Ekonomik Forumu’nda Luca de Meo’nun Renault ile görüştüğünü duyurmuştu. Diess, “Luca bizi terk ettiği için çok üzgünüz, grupta çok önemli bir yerdeydi.” demişti.

De Meo’nun Seat’ı başarılı bir noktaya getirmesi Renault için en önemli sebeplerden biriydi. Seat’ın rekor satış adetlerine ulaşması özellikle 2018 yılındaki 517 bin 600 adetlik satış grafiği markanın bir önceki yani 2017 yılına göre satışlarını yüzde 11 artırdığı anlamına geliyordu. Luca de Meo kariyerine başladığında Toyota ve Fiat markalarında çalışmış sonrasında ise Renault’ta görev almıştı.