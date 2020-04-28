Renault’ta Megane dönemi sona mı eriyor?

Markanın Tasarım Sorumlusu Laurens van der Acker, İngiliz otomobil dergisi AutoExpress’e verdiği röğportajda “Elektrikli otomobil üretmek kaçınılmaz bir durum. Biz de bu duruma göre ürün gamımıza bazı elektrikli ürünler eklemeyi başardık. Ancak bazı modellerimizin de bu durumda gitmesi gerekecek. Çünkü hepsini aynı anda geliştirmeyi göze alamayız…” dedi. Acker açıklamasına, “Megane giderek daha fazla baskı altında olan, rekabetin yüksek seviyede olduğu bir segmentte. Paranızı piyasanın geleceği olan yere yatırmalısınız…” diye devam etti.

Acker böyle bir açıklama yaptı peki Megane’nin satışları ne durumda? Markanın en çok satılan otomobillerinden biri olan Megane, CarSalesBase’in rakamlarına göre 2014 yılında Avrupa’da 135 bin 206 adet satılmış. Otomobilin Avrupa’da en çok satıldığı dönem ise 2004, 465 bin 778 adet. 2019 yılında ise Megane’dan 129 bin 222 adet satılmış.

Segmentin en önemli oyuncusu olan Golf’ten 2004 yılında 585 bin 356 adet, 2014 yılında ise 523 bin 729 adet satılmış. Golf 2019’da ise 410 bin 779 adet satılmış.