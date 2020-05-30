Renault’tan dev tasarruf!

Müşteriyi önceliklerinin merkezinde tutarak nakit akışı oluşturmak üzerinde yoğunlaşan plan taslağı, şirketin dayanıklılığını artıracak. Operasyonel faaliyetlere daha verimli bir yaklaşım getiren taslak, kaynakların daha özenli bir biçimde yönetilmesi üzerine kurulu.

Bununla birlikte, bu plan taslağı ile Groupe Renault'nun uzun vadeli gelişim temellerinin atılması amaçlanıyor. Grubun Fransa’daki faaliyetleri, elektrikli araçlar, hafif ticari araçlar, döngüsel ekonomi ve yüksek katma değerli inovasyon gibi gelecek vaat eden stratejik faaliyet alanları üzerinde yoğunlaşacak.

“Flins ve Guyancourt’daki faaliyetler yeniden düzenlenecek”

İş gücünü yeniden yapılandırma projesi, yeniden eğitim kurum içi görev değişiklikleri ve gönüllü ayrılma üzerine kurulu olacak. Üç yıla yayılacak proje kapsamında, Fransa’da 4 bin 600, dünyanın geri kalanında da 10 binden fazla pozisyon daha azaltılacak.

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Renault geçici İcra Kurulu Başkanı Clotilde Delbos ise şunları söyledi: “Bu proje, belirsizlik ve karışıklıklarla dolu bir ortamda müşteri memnuniyetine öncelik verilerek sağlam ve sürdürülebilir bir performansın garanti edilmesinde hayati bir rol üstleniyor. Elektrikli araçlar gibi birçok yatırımımızın yanı sıra, Renault ve İttifak’ın kaynakları ve teknolojisinden güç alarak ve araçlarımızın geliştirme ve üretim süreçlerindeki karmaşıklığı azaltarak, genel kârlılığımızı iyileştirmek, Fransa’da ve dünyada gelişmemizi sağlamak için ölçek ekonomileri yaratmak istiyoruz. Bu proje, geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacak.”

Renault,

-Üretim optimizasyonuyla 650 milyon euro,

-Destek operasyonlarının verimliliğinin artırılmasıyla 700 milyon euro,

-İttifakın güçlendirilmiş varlıklarından faydalanılarak verimlilik ve mühendislik maliyetlerinden 800 milyon euro tasarruf etmeyi hedefliyor.