Renault’un elektrikli küçükleri Brüksel’de…

Renault Grubu, 10 yılı aşkın süredir elektrikli araç deneyimi çerçevesinde, dinamik ve verimli hibrit motor seçeneklerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Yeni Clio E-TECH ile “full hibrit”, Yeni Captur E-TECH Plug-in ile “full plug-in hibrit” ve Yeni ZOE ile “%100 elektrikli” modellerini yakın tarihte Megane E-TECH Plug-in versiyonu da eklenecek.

Yeni Clio E-TECH, şehir içi kullanımının yüzde 80'ini tamamen elektrik modunda gerçekleştirerek termik bir motora kıyasla şehir içi kullanımda yüzde 40'a kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. Yeni Captur E-TECH Plug-in 135 km/sa maksimum hızda karma kullanımda (WLTP) 50 kilometre, şehir içi kullanımda ise (WLTP şehir) 65 kilometre boyunca %100 elektrikle kullanılabiliyor.

Renault Grubu, 2022 yılına kadar %100 elektrikli 8 model ve hibrit & şarj edilebilir hibrit 12 modeli ürün gamına ekleyecek.