Rolls-Royce Ghost için geri sayım başladı!

Markanın ürün gamında önemli bir yeri olan Ghost, 116 senelik bir maziye sahip. Otomobil bundan önce en son 2009 yılında yenilenmiş ve sahip olduğu bu tasarımı 10 yıldan daha fazla koruyarak bu günlere geldi.

Rolls-Royce Ceo’su Torsten Müller-Ötvös, yeni aracın tanıtım bilgilendirmesini bir mektup ile duyurdu.

Müller-Ötvös; “Yeni Ghost takdimi kuvvetli sorumluluğu da beraberinde taşıyor. İlk Goodwood Ghost olarak 2009 senesinden başlanan Yeni Ghost modelimiz son 116 senelik geçmişin en başarılı model çalışması olmak ile beraber bekleyenleri ile sonbaharda tanışmaya hazır. Büyülü halini her süreçte 10 seneden fazla koruyarak tamamlayan Ghost Yeni Modeli, harikulade başarı olarak tanımlıyorum. Yeni Ghost yaratılışı bizim için hitap ettiği müşterilerinin son 10 seneden beri istek ve arzularına dikkat ederek tasarlanmış olması demektir. Bizlere Ghost'un hem genişliği hem de çok yönlü karakteri olduğu hatta sürücünün nadiren kullanılması gerekecek kadar şahsen kullanmayı tercih ettiklerini söylediler. Aynı zamanda arka tarafın minimalistiliginden memnun kaldıklarını, kendi tabirleri ile daha ufak, sade ve az gösterişli anlamı Rolls-Royce sahibi olmaktır olarak nitelendirdiler.

Tabiî ki dünyada ve Rolls-Royce'da her zaman zenginliği ifade eden,sanat ve büyülenme hissini vermeye ve insan gayreti olmaya devam edecektir. Fakat bizler Rolls-Royce olarak global lüks tüketim pazarında her türlü gelişim ve değişime alarmda olmayı asla bırakmayacağız. Bu motivasyon ile sizleri önümüzdeki bir kaç ay içerisinde Yeni Ghost modelini deneyimlemeniz için davet ediyoruz.” açıklamasında bulundu.