Rolls-Royce tasarım yarışmasında finale kalanlar belli oldu

Yarışma, tasarım yeteneğini teşvik etmeyi ve Covid-19 pandemisi boyunca, tecrit ve sosyal mesafe kısıtlamaları altında yaşayan çocukların bu süreçten uzaklaşmalarını sağlamayı amaçlıyordu.

Yarışmacılardan, hayal güçlerinden elde edebilecekleri yenilikçi özellikler ile yeteneklerini birleştirerek geleceğin rüyası bir Rolls-Royce otomobili tasarlamaları istendi. Nisan ayı başında başlatılan yarışma o kadar popüler oldu ki mayıs ayı ortasına kadar olan son teslim tarihi iki hafta uzatıldı.

2 Haziran 2020’de girişler kapandığında, 80’den fazla ülkedeki genç tasarımcılardan yarışmaya 5.000’den fazla illüstrasyon gönderildi. Rolls-Royce tasarım ekibinin değerlendirdiği aday illüstrasyonlar, özel bir çevrimiçi bir odada görüntülenebilecek ve kazanan şanslı katılımcı Temmuz ayı ortalarında açıklanacak.