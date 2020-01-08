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Rolls-Royce’dan rekor satış!

Rolls-Royce Motor Cars 2019 yılında, yıllık satış rekoru kırdı. Marka 116 yıllık geçmişi boyunca ilk defa 5152 otomobil teslimatını bir yıl içinde gerçekleştirdi. Bir önceki yıla göre artış ise yüzde 25 olarak kaydedildi!

Sozcu.com.tr
13:07 -
Haberler Otomotiv
Rolls-Royce’dan rekor satış!

Rolls Royce modellerinin satışları, güçlü müşteri talebiyle yıl boyunca tüm bölgelerde büyüdü. Şirket, kilit global pazarlarının her birinde önemli satış artışı bildirdi. Kuzey Amerika üst düzey konumunu (küresel satışların yaklaşık üçte biri) ve ardından Çin ve Avrupa’yı (İngiltere dahil) korudu. Rekor satış sonuçları elde eden ülkeler arasında Singapur, Avustralya, Katar ve Japonya yer aldı.

SADECE SUV DEĞİL TÜM MODELLERE TALEP YÜKSEK

Markanın amiral gemisi olan Phantom satışlardaki yerini korurken, Dawn ve Wraith kendi segmentlerinde öne çıkmayı başardılar. Markanın ilk SUV modeli olan Cullinan ise lansman sonrasında gelen taleplerle markanın üretim tesisinde işleri hızlandırdı.

Rolls-Royce Motor Cars CEO’su Torsten Müller-Ötvös

Rekor satış sonuçları hakkında yorum yapan Rolls-Royce Motor Cars CEO’su Torsten Müller-Ötvös, “Bu performans, önceki yılın satış başarısından tamamen farklı bir büyüklüğe sahip. Bu olağanüstü sonuçları kutlarken, markamızı az bulunur ve kişiye özel tutmak için müşterilerimize verdiğimiz sözün farkındayız. 2019’da %25 büyüme sağladığımız için mutlu ve gururluyuz. Geçen yıl Cullinan için dünya çapında aldığımız talep bu başarıyı sağladı ve 2020’de istikrar kazanmasını bekliyoruz. Ürünlerimizin kalitesi ve bütünlüğü, müşterilerimizin inancı ve tutkusu ve her şeyden önce, Goodwood’daki ve dünyanın dört bir yanındaki Rolls-Royce Home ve özel global bayi ağımızdaki olağanüstü ekibimizin beceri, özveri ve kararlılığının ürünüdür.” dedi.

(Foto: Rolls-Royce)

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