Rolls-Royce’den yeni koleksiyon: Wraith Kryptos!

Tasarım ekibi tarafından özel bir şifreleme ile hayata geçirilen otomobilde çok sayıda sembol ve gizli kod bulunuyor. Koleksiyona adını veren Kriptos eski Yunanca’dan geliyor, görünmeyen, gizli ve kodlanmış anlamında…

Rolls-Royce tasarım ekibinin açıklamasına göre; gerçekten de kod o kadar gizli ki, semboller ve şifrenin ortaya ne çıkaracağını tasarımcı ,baş yönetici olmak üzere sadece iki kişi biliyor. Yanıt, Batı Sussex’in Goodwood kentindeki Rolls-Royce'un Evinde, İcra Kurulu Başkanı’nın kasasında mühürlü bir zarfa yerleştirildi.

Müşteriler, kod kırma girişimlerini Rolls-Royce Motor Cars'ın sadece Rolls-Royce sahiplerine özel yarattığı uygulaması Whispers üzerinden son derece güvenli bir alan aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Koleksiyon sadece 50 adet olarak sınırlı sayıda üretilecek.

Rolls-Royce Motor Cars CEO’su Torsten Müller-Ötvös, “Wraith Kryptos Koleksiyonu, ilk bakışta bir dinamizm ifadesidir. Daha yakından incelendiğinde, benzersiz bir Rolls-Royce şifresinin arkasında bir dizi mesaj gizlenir. Müşterilerimizden birinin kodu çözüp çözmeyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum!” dedi.

Aracın dış tasarımındaki katı antrasit taban renginden oluşan Delphic Grey gizli etkiye sahip ısmarlama bir dış renk olarak biliniyor. Sadece güneş ışığında rengin içindeki mavi ve yeşil mika pulları gözüküyor. Orbit Grey renkli ince çizgili merkezlerle kısmen parlatılmış tekerlekler, aracın dış estetiğini tamamlıyor.

İç tasarımında biri Selby Gray veya Antrasite karşı metalik bir etki katmak için geliştirilmiş aksanlı ısmarlama Kryptos Green deri tonu koltuklar sizi karşılıyor.