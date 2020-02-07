Sadece bahçede ve tarlada değil…

Case IH'in İzmir AgroExpo 2020'de görücüye çıkardığı yeni serisi ise ‘Tam hayal ettiğiniz gibi; yüksek performans, yüksek kalite' mottosu ile orta segmentteki temsilcisi olan yeni Case IH JXE serisi. ‘Çok amaçlı traktör' olma özelliğiyle dikkat çeken bu seri bahçede, tarlada ve hayvancılıkta olmak üzere tüm alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

JX55E ve JX65E olmak üzere 2 farklı modelden oluşan bu yeni seri, sahip olduğu TürkTraktör üretimi güçlü ve ekonomik 55HP ve 65HP güçlerindeki motoru, 8 ileri 8 geri transmisyonu, güçlü ve dayanıklı hidrolik sistemi, ideal ölçüleri, geniş ve ergonomik kumanda kollarına sahip kabini ile çiftçilerin tüm beklentilerini karşılıyor.