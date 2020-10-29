Sadece ‘üç dakikada’ uçabilen otomobil

Sadece 3 dakika içerisinde yol aracından bir anda uçan otomobile dönen AirCar, Slovakya merkezli KleinVision tarafından geliştirildi. Firma tarafından geliştirilen 5. uçan araç konsepti olan bu prototip, havada gezme, otonom seyahatler veya taksi hizmetleri için oldukça ilgi çekici durumda.

Ürünü geliştiren firmaya göre Slovakya’daki Pestany Havalanı’nda 1500 feet uçuşu ile test edilen AirCar, ticari uçuşlara bir adım daha yaklaştı. Profesör Stefan Klein tarafından tasarlanan ürün, test çalışmasının bir parçası olarak iki kalkış ve inişi güvenli bir şekilde gerçekleştirdi.

Otomobillerin gövdesi ağırken, uçakların hafif olması göz önünde bulundurularak tasarlanan AirCar söz konusu dengeyi bulmak için tüm ekibi oldukça zorladı. Şirket test ettiği aracın 2 koltuklu modelinin 1100 kg olduğunu ve ekstra olarak 200 kg taşıyabileceğini açıkladı.

AirCar’ın yerden yükselme hızına erişebilmesi için 300 metreye ihtiyacı bulunuyor. Bu mesafe içerisinde 200 km/s hızın üzerine çıkan otomobil ancak aerodinamik detaylarıyla yerden kalkabiliyor. Otomobilin kanatları açılıp kapanabiliyor ve arkada tek ve sabit bir pervanesi mevcut. Kanatlar katlandığı zaman standart bir otomobil kadar yer kaplıyor.

Boeing’in eski uzmanlarından Dr. Branko Sarh, “Kanat ve kuyruk açılma ve kapanma mekanizması çok etkileyici, otomobil resmen bir uçağa dönüşüyor” derken proje geliştiricileri AirCar’ı kullanmak için herhangi bir pilot eğitimi uzmanlığı gerekmediğinin altını çiziyor. Profesör Klein, “Temel uçuş parametreleri, AirCar’ın geliştirilmesinin dayandığı tüm teorik konseptleri ve hesaplamaları doğruladı” diye konuştu.

Yasal olarak gerekli tüm uçuş testleri tamamlandığında uçak daha güçlü bir motora sahip olacak. AirCar’ın bu süreçten sonra altı ay içinde satışa hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Projenin ortaklarından biri olan Anton Zajac, “AirCar ile havaalanına gitmek ve ticari güvenlikten geçmek zorunda kalmadan varış noktasına gidebileceksiniz. Bu araç ile golf sahasına, ofise, alışveriş merkezine veya bir otele gidebileceksiniz” dedi.