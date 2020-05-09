Sağlık çalışanlarına özel 90 TL

Enterprise Rent-A-Car'ın Türkiye iştiraki Enterprise Türkiye; corona virüsü salgınıyla mücadele eden sağlık kuruluşları ile mobilite ihtiyacını karşılamak isteyenlere özel kiralama imkanları sunuyor. Geçtiğimiz Nisan ayı boyunca avantaj sağlayan ve Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek bu özel çalışmalar kapsamında; tüm sağlık çalışanları günlük 90 TL'ye Toyota Corolla Hybrid seçeneği de dahil olmak üzere kilometre sınırı olmadan araç kiralayabiliyorlar.

Enterprise ayrıca “yolculuk şartsa Enterprise yanınızda” sloganıyla; toplu taşıma yerine özel araçla mobilite ihtiyacını karşılamak isteyen herkes için 129 TL'den başlayan ücretsiz adrese teslim hizmetli kiralama olanaklarına da devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, “Dünya ile birlikte ülkemizi tehdit eden corona virüsü salgınına karşı mücadeleye verdiğimiz desteğimiz devam ediyor. Böylesi bir ortamda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyoruz. Başta sağlık çalışanları olmak üzere, zaruri hallerde evlerinden dışarı çıkmak durumunda kalan vatandaşlarımıza kilometre sınırlamaları olmaksızın sağladığımız özel kiralama şartlarımız yoğun talep görmeyi sürdürüyor. Hizmetlerimizle bundan sonrasında da tüm sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.